İstanbul'da toplu taşıma fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığı son dakika duyuruldu. Zamlı tarife 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak. Yüzde 40 zam, taksiden servise, metrodan metrobüse kadar pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Bu noktada, Aylık öğrenci ve tam akbil ne kadar oldu sorusu ile birlikte İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, öğrenci ve tam ne kadar basıyor soruları araştırılıyor. İşte 6 Nisan 2022 İETT akbil ücretleri, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı;