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Haberler Yaşam Aylık öğrenci akbil ücreti ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:37

Aylık öğrenci akbil ücreti ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşıma fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığı son dakika duyuruldu. Zamlı tarife 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak. Yüzde 40 zam, taksiden servise, metrodan metrobüse kadar pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Bu noktada, Aylık öğrenci ve tam akbil ne kadar oldu sorusu ile birlikte İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, öğrenci ve tam ne kadar basıyor soruları araştırılıyor. İşte 6 Nisan 2022 İETT akbil ücretleri, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı;

Aylık öğrenci akbil ücreti ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İBB tarafından ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından, Aylık öğrenci ve tam akbil ne kadar oldu, metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL soruları araştırılıyor. 9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ulaşım zammı, metro, metrobüs, otobüs, akbil, tramvay, taksi ve dolmuş gibi pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Peki, Aylık öğrenci ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, öğrenci ve tam ne kadar basıyor? İşte detaylar;

Aylık öğrenci akbil ücreti ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

2022 YENİ İETT ÜCRET TARİFESİ

Metro, Otobüs ve Metrobüs Ücretleri

Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı.

Aylık Akbil Ücretleri

Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

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Aylık öğrenci akbil ücreti ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA ULAŞIMA %40 ZAM!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

Aylık öğrenci akbil ücreti ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı.

Aylık öğrenci akbil ücreti ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

OKUL SERVİSLERİ EN KISA MESAFEDE 554 TL

Okul servislerine gelen zam sonrası 0-1 KM arası en kısa mesafe 554 TL oldu.

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