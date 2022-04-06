İBB tarafından ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından, Aylık öğrenci ve tam akbil ne kadar oldu, metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL soruları araştırılıyor. 9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ulaşım zammı, metro, metrobüs, otobüs, akbil, tramvay, taksi ve dolmuş gibi pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Peki, Aylık öğrenci ve tam akbil ne kadar oldu? İETT zammı sonrası metro, metrobüs ve otobüs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, öğrenci ve tam ne kadar basıyor? İşte detaylar;