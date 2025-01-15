Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti

Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan etkileyen toplu taşıma zammında yeni tarifeler belli oldu. UKOME, tarifelere %35 oranında bir artış yapılmasına karar verdi. Yapılan zam ile birlikte toplu taşıma araşlarında yeni tarifeler belli olurken gözler zamlı tam ve öğrenci abonman ücretlerine çevrildi. Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İşte, İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti...