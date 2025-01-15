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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:34
Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine %35 oranında zam yapılması teklifi kabul edildi. Belirlenen zam sonrası otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı gibi birçok toplu taşıma aracına zam geldi. Bununla birlikte zamlı tam ve öğrenci abonman ücreti merak edildi. Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İşte, yeni fiyatlar...