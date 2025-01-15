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Haberler Yaşam Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:34

Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine %35 oranında zam yapılması teklifi kabul edildi. Belirlenen zam sonrası otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı gibi birçok toplu taşıma aracına zam geldi. Bununla birlikte zamlı tam ve öğrenci abonman ücreti merak edildi. Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İşte, yeni fiyatlar...

Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti

Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan etkileyen toplu taşıma zammında yeni tarifeler belli oldu. UKOME, tarifelere %35 oranında bir artış yapılmasına karar verdi. Yapılan zam ile birlikte toplu taşıma araşlarında yeni tarifeler belli olurken gözler zamlı tam ve öğrenci abonman ücretlerine çevrildi. Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İşte, İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti...

Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti

ZAMLI TAM VE ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ 2025

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına gelen zam oranları sonrasında İstanbul toplu ulaşım ücret tarifesi belli oldu. 2025 yılında İETT, Otobüs A.Ş, Özel Halk Otobüsleri, Tramvay ve raylı sistemlerde geçerli toplu ulaşım fiyat tarifesi güncellendi.

Toplu taşımaya yüzde 35 zam sonrasında güncel fiyatlar;

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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti
Kategori Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL)
Tam Bilet 20,00 27,00
Öğrenci 9,76 13,18
Öğretmen ve 60 Yaş 14,32 19,33
Öğrenci Abonman 282,50 381,38
Tam Abonman 1569,00 2118,15
Metrobüs - Tam 29,68 40,07
Metrobüs - Öğretmen ve 60 Yaş 16,28 21,98
Metrobüs - Öğrenci 9,76 13,18
Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti
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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart 2025 Ocak zamlı öğrenci abonman ücreti
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