Aynur Kanbur kimdir, ölüm nedeni ne? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

2016 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden eski Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yıllar sonra yeniden incelenen dosya kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüpheli gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Aynur Kanbur'un yaşamı ve cinayete ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi.