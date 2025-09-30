Ayrılık Sözleri - Kısa, Uzun, Dokunaklı ve Duygusal Ayrılıkla İlgili Sözler

DUYGUSAL AYRILIK SÖZLERİ

"Kalbim hâlâ sana ait ama ellerim seni bırakmak zorunda."

"Bir zamanlar 'sonsuz' dediğimiz sevgimiz, şimdi sadece bir hatıra oldu. Yine de seni sevmiş olmaktan pişman değilim."

"Ayrılık, bazen sessiz bir çığlıktır; içimizde kopan fırtınayı kimse görmez ama hissederiz."

"Seni düşünmekten vazgeçemem; ama artık hayalini yaşamayı bırakmak zorundayım."