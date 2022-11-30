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Haberler Yaşam Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:49

Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?

Tüm Türkiye Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendini doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ı konuşuyor. Sosyal medya hesaplarında yaptığı sahte paylaşımlar ve çevresindekilere söylediği doktorum yalanlarıyla gündem olan Ayşe Özkiraz hayat hikayesiyle merak konusu oldu. Son olarak Özkiraz'ın astsubay sevgilisi bu durumu hastaneye bildirmesiyle sahte doktor Ayşe tutuklandı. Peki Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz kaç yaşında, nereli, gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?

Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?

Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında, nereli, annesi ve sevgilisi ne dedi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sahte doktor Ayşe'nin kendi kendine çelenk göndermesi, yurt arkadaşlarını kandırması ve sevgilisine kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıtması gündemde yer aldı. Yaşanan bu olayların ardından Kendini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan Özkiraz'ın hayatı araştırılıyor. Peki Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?

Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?

SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR, HANGİ HASTANEDE ÇALIŞIYORDU?

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapıyordu.

Ailesini, arkadaşlarını ve bulunduğu kurumları kandıraran Ayşe Özkiraz olayı hakkındaki detaylar netleşiyor. Sahte doktor Özkiraz'ın, son olarak kendine çelenk yaptırıp doğum gününü kutladığı ve sürekli olarak kullandığı taksinin parasını ödemediği öğrenilmişti..

"YALAN SÖYLEMEYİ SEVİYOR"

Sahte doktor Özkiraz'ın yurt oda arkadaşı şu açıklamayı yaptı: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum. Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından stetoskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Bahsettiği diğer isimlerin de başarı listelerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.

Kendini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan Özkiraz'ın, görev yaptığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde kendine çelenk gönderdiği ve çelenke, Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notunun yazdırdığı ortaya çıktı.

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Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?

KİMLİĞİ AÇIKLANDI!

Sahte doktor, 5 Eylül'te yapacakları nişanı kalp ameliyatı olduğunu öne sürerek iptal etti. Astsubay sevgilisi ile ilişkisi devam ederken sosyal medyadan tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı iddia edildi. V.C.'ye, asistan çocuk cerrahı olduğunu söylediği iddia edilenler arasında.

Özkiraz'ın yeni sevgilisi V.C., Özkiraz'ı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarına sorunca herhangi bir bilgi alamadı. Bunun üzerine Özkiraz'ın sevgilisine, onun bir doktor olmadığını söyledi.

YALANI 12 KASIM'DA ORTAYA ÇIKTI

Özkiraz'ın astsubay sevgilisi bu durumu hastaneye bildirdi. 12 Kasım 2022'de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.'nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz'ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

TAKSİCİNİN EŞİNİ DE DOKTOR DİYE TANITMIŞ

Özkiraz'ın, Çerkezköy ilçesinde taksicilik yapan Orhan Çınar'a da (27) kendini doktor diye tanıtıp, defalarca kendini hastaneden aldırdığı, aynı zamanda taksicilere ödeme yapmadığı öğrenildi. Özkiraz'ın taksicinin eşini ise annesine 'doktor arkadaşım' diye tanıtmış.

Çınar, açıklamasının devamında, "Eşimin numarasını annesine vermiş, benim eşimi de annesine doktor arkadaşı olarak tanıtmış. Bizleri annesi aradığında öyle dedi. Annesi de mağdur, hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Ayşem ile biz en son bu olay olmadan bir hafta 10 gün önce görüşmüştük. Ben yine kendisini Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden almıştım. Ayşem'i Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Acil Giriş kapısından alıyordum, çarşıya getiriyordum, evine bırakıyordum. Benim de mağduriyetim oldu. Genel olarak kendisini ben götürüp getirdiğim için diğer taksici arkadaşlarım da bana söyledi, 'Bize ödeme yapmadı' dediler" diye konuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu çerçevesinde sahtekarlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?
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Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?
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