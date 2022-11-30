Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçekte ne okudu, annesi ve sevgilisi ne dedi?

KİMLİĞİ AÇIKLANDI!

Sahte doktor, 5 Eylül'te yapacakları nişanı kalp ameliyatı olduğunu öne sürerek iptal etti. Astsubay sevgilisi ile ilişkisi devam ederken sosyal medyadan tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı iddia edildi. V.C.'ye, asistan çocuk cerrahı olduğunu söylediği iddia edilenler arasında.

Özkiraz'ın yeni sevgilisi V.C., Özkiraz'ı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarına sorunca herhangi bir bilgi alamadı. Bunun üzerine Özkiraz'ın sevgilisine, onun bir doktor olmadığını söyledi.

YALANI 12 KASIM'DA ORTAYA ÇIKTI

Özkiraz'ın astsubay sevgilisi bu durumu hastaneye bildirdi. 12 Kasım 2022'de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.'nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz'ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

TAKSİCİNİN EŞİNİ DE DOKTOR DİYE TANITMIŞ

Özkiraz'ın, Çerkezköy ilçesinde taksicilik yapan Orhan Çınar'a da (27) kendini doktor diye tanıtıp, defalarca kendini hastaneden aldırdığı, aynı zamanda taksicilere ödeme yapmadığı öğrenildi. Özkiraz'ın taksicinin eşini ise annesine 'doktor arkadaşım' diye tanıtmış.

Çınar, açıklamasının devamında, "Eşimin numarasını annesine vermiş, benim eşimi de annesine doktor arkadaşı olarak tanıtmış. Bizleri annesi aradığında öyle dedi. Annesi de mağdur, hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Ayşem ile biz en son bu olay olmadan bir hafta 10 gün önce görüşmüştük. Ben yine kendisini Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden almıştım. Ayşem'i Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Acil Giriş kapısından alıyordum, çarşıya getiriyordum, evine bırakıyordum. Benim de mağduriyetim oldu. Genel olarak kendisini ben götürüp getirdiğim için diğer taksici arkadaşlarım da bana söyledi, 'Bize ödeme yapmadı' dediler" diye konuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu çerçevesinde sahtekarlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.