Az önce deprem mi oldu? Balıkesir depremi sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesi inceleniyor!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 07:28
Son depremler listesi, Türkiye genelinde kaydedilen sarsıntıları anlık verilerle ortaya koyuyor. Dün akşamdan bu yana Balıkesir çevresinde art arda yaşanan depremler bölgedeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, az önce deprem mi oldu sorusuyla 22 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden sarsıntıları kontrol ediyor.