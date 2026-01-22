Az önce deprem mi oldu? Balıkesir depremi sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesi inceleniyor!

Afet ve deprem izleme merkezlerinin paylaştığı son veriler doğrultusunda güncellenen liste, milyonlarca vatandaş tarafından inceleniyor. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'de peş peşe kaydedilen depremler, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatini son verilere çevirdi. Güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, Balıkesir başta olmak üzere Türkiye genelindeki son sismik hareketliliğin detaylarını gözler önüne seriyor.