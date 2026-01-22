Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu? Balıkesir depremi sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesi inceleniyor!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 07:28

Son depremler listesi, Türkiye genelinde kaydedilen sarsıntıları anlık verilerle ortaya koyuyor. Dün akşamdan bu yana Balıkesir çevresinde art arda yaşanan depremler bölgedeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, az önce deprem mi oldu sorusuyla 22 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden sarsıntıları kontrol ediyor.

Afet ve deprem izleme merkezlerinin paylaştığı son veriler doğrultusunda güncellenen liste, milyonlarca vatandaş tarafından inceleniyor. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'de peş peşe kaydedilen depremler, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatini son verilere çevirdi. Güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, Balıkesir başta olmak üzere Türkiye genelindeki son sismik hareketliliğin detaylarını gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gece boyunca büyüklüğü 4,1 ve 4,4'ü bulan pek çok artçı meydana geldi.

Aşağıda yer alan linke tıklayarak son yaşanan sarsıntılara ilişkin verilere anlık olarak ulaşabilirsiniz:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ