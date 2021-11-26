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Haberler Yaşam Aziz dizisindeki Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir? Aziz Payidar tarihte kimdir, gerçek mi?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 16:54

Aziz dizisindeki Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir? Aziz Payidar tarihte kimdir, gerçek mi?

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Aziz dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Dizide Murat Yıldırım'ın hayat verdiği karakter en çok merak edilenlerin başında geliyor. Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir soruları yanıt arıyor. Aziz Payidar tarihte kimdir, gerçekte var mı? İşte merak edilenlerin yanıtı…

Aziz dizisindeki Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir? Aziz Payidar tarihte kimdir?

Hatay'da geçen dönem dizisi Aziz, bu hafta beşinci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizide Murat Yıldırım tarafından canlandıran başrol karakteri, "Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir?" sorularıyla araştırılıyor. Antakya'nın en köklü ailesinin oğlu olan ve Fransız delegesi Pierre'in oğlunu öldürmesiyle hayatı değişen bu karakter hakkında Aziz Payidar tarihte kimdir sorusu da yanıt arıyor. İşte detaylar…

Aziz dizisindeki Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir? Aziz Payidar tarihte kimdir?

AZİZ PAYİDAR GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Aziz dizisinde bahsedilen Aziz Payidar tarihte yoktur. Bununla birlikte, dizi gerçek hayat hikayesi değil. Bir dönem dizisi olan Aziz, kostümleri ve çekildiği mekanlarla büyü ilgi çekerken, dizinin bir kitaptan veya eski bir diziden uyarlama değil. Özellikle dizideki Atatürklü sahneler dikkat çekti.

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Aziz dizisindeki Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir? Aziz Payidar tarihte kimdir?

AZİZ PAYİDAR KİMDİR?

Ben Aziz… Soylu ve zengin Payidar ailesinin ilk erkek evladıyım. Kendimi bildim bileli başıma buyruk, dik başlıyım. Hiçbir kararı uzun uzun düşünerek vermedim. Daima kalbimi dinledim. Ben hayatım boyunca herkesin kabul ettiği değil, kendi kalbimin doğrularının peşinden gittim. Bu yüzden onlar bana her baktığında bencil, kibirli, asi Aziz'i gördü. Bense yansımama her baktığımda kendi hakikatinin arkasından giden Aziz'i... Herkesin hikayesi bir yerde değişir. Lakin hiç tanımadığım bir halıcı kızı kurtarmamın hayatımda çıkaracağı kasırgayı, hikayemin bu denli değişeceğini asla tahmin edemezdim. Hayatımın her bir parçası kuru bir yaprak gibi başka bir yere uçup savruldu. Ama ben yaşıyorum. Yaşayacağım. Düştüğüm yerden ayağa kalkmayı babamdan öğrendim. Severim yeniden başlamaları, kavgayı, mücadeleyi. Herkese ve her şeye rağmen bildiğimi okuyacağım. Çünkü yaşamak benim en büyük kavgam. Tüm bu hengamenin içinde aklım, ruhum ve kalbim sanki ikiye bölünmüş gibi. Kalbimin bir yanında inci tanesi kadar efsunlu, parlak ve zarif Dilruba. Bir yanında güneş kadar sıcak ve aydınlık Efnan. Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı iki kadın. Devamlı aynı soruyu soruyordum kendime… Bir kalbe iki kadın sığar mı?

Aziz dizisindeki Aziz Payidar kimdir, gerçek hikayesi nedir? Aziz Payidar tarihte kimdir?

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gerçekleşmektedir. Dizide Murat Yıldırım'ın yanı sıra Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar gibi isimler de yer alıyor.

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