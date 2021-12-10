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Haberler Yaşam Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi? Aziz Payidar tarihte var mı, hikayesi ne?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 14:20

Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi? Aziz Payidar tarihte var mı, hikayesi ne?

Show Tv ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi Aziz'de, Murat Yıldırım'ın canlandırdığı bu karakterin gerçekten tarihte var olup olmadığı konusu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi, tarihte var mı?" sorularına yanıt arıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan tarafından kaleme alındı. Peki, Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi, tarihte var mı? İşte detaylar...

Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi? Aziz Payidar tarihte var mı, hikayesi ne?

Show Tv dizisiyle gündeme gelen bir konu da Aziz Payidar karakteri oldu. Bir dönem dizisi olan yapımda Atatürk'ün olduğu sahneler dikkat çekerken izleyenler bu sahnelerin ardından "Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi, tarihte var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Aziz Payidar karakterine dair detaylar...

Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi? Aziz Payidar tarihte var mı, hikayesi ne?

Dizide karakter kendisini şöyle tanımlıyor;

"Ben Aziz… Soylu ve zengin Payidar ailesinin ilk erkek evladıyım. Kendimi bildim bileli başıma buyruk, dik başlıyım. Hiçbir kararı uzun uzun düşünerek vermedim. Daima kalbimi dinledim. Ben hayatım boyunca herkesin kabul ettiği değil, kendi kalbimin doğrularının peşinden gittim. Bu yüzden onlar bana her baktığında bencil, kibirli, asi Aziz'i gördü. Bense yansımama her baktığımda kendi hakikatinin arkasından giden Aziz'i... Herkesin hikayesi bir yerde değişir. Lakin hiç tanımadığım bir halıcı kızı kurtarmamın hayatımda çıkaracağı kasırgayı, hikayemin bu denli değişeceğini asla tahmin edemezdim. Hayatımın her bir parçası kuru bir yaprak gibi başka bir yere uçup savruldu. Ama ben yaşıyorum. Yaşayacağım. Düştüğüm yerden ayağa kalkmayı babamdan öğrendim. Severim yeniden başlamaları, kavgayı, mücadeleyi. Herkese ve her şeye rağmen bildiğimi okuyacağım. Çünkü yaşamak benim en büyük kavgam. Tüm bu hengamenin içinde aklım, ruhum ve kalbim sanki ikiye bölünmüş gibi. Kalbimin bir yanında inci tanesi kadar efsunlu, parlak ve zarif Dilruba. Bir yanında güneş kadar sıcak ve aydınlık Efnan. Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı iki kadın. Devamlı aynı soruyu soruyordum kendime… Bir kalbe iki kadın sığar mı?"

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Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi? Aziz Payidar tarihte var mı, hikayesi ne?

Aziz dizisinde bahsedilen Aziz Payidar tarihte yoktur. Bununla birlikte, dizi gerçek hayat hikayesi değil. Bir dönem dizisi olan Aziz, kostümleri ve çekildiği mekanlarla büyü ilgi çekerken, dizinin bir kitaptan veya eski bir diziden uyarlama değil.

Aziz Payidar kimdir, hikayesi gerçek mi? Aziz Payidar tarihte var mı, hikayesi ne?
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