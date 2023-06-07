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Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O yemeğin sırrı ortaya çıktı! Meğer...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 17:21
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
17:22
Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O yemeğin sırrı ortaya çıktı! Meğer...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önceki gün Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlenmişti. Nobel Ödüllü gururumuz Aziz Sancar, törene katılan sürpriz isimlerdendi. Sancar'ın, tören sonrası kendisiyle ilgili önemli bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede dünyaca ünlü Türk bilim insanını çok mutlu eden bir haber verildi…