Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? "Valentine's Day" ne demek, anlamı nedir?

SEVGİLİLERİN SEMBOLÜ OLAN KATOLİK AZİZ VALENTİN NASIL ÖLDÜ?

1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder. Papa Gelasius, O'nun "hayatını Tanrı'ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını" söyler.

Aynı tarihlere ait bir başka kaynak ise Valentin'in Terni Piskoposu olduğunu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir. Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin'in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir.

Her ne kadar kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969'da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin'in adını resmi olarak "Azizler" listesinde tutmaya devam etti.