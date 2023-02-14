Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? "Valentine's Day" ne demek, anlamı nedir?

Aziz Valentine 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Sevgililer Günü, bu yıl 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremleri nedeni ile buruk geçecek. Bu özel günde sevdiğinin yüzünde küçük de olsa tebessüm oluşturmak isteyenler en güzel mesajlar araştırmasına çıkarken birçok kişi Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığını merak ediyor. Bu noktada Aziz Valentin kimdir, nasıl öldü, hikayesi nedir soruları yanıt aramaya başladı. Peki, ''Valentine's Day'' ne demek, anlamı nedir? İşte, sevgililerin sembolü olan Aziz Valentine'nin hikayesi ve hayatı...