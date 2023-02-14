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Haberler Yaşam Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? "Valentine's Day" ne demek, anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:54

Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? "Valentine's Day" ne demek, anlamı nedir?

Aziz Valentine 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Sevgililer Günü, bu yıl 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremleri nedeni ile buruk geçecek. Bu özel günde sevdiğinin yüzünde küçük de olsa tebessüm oluşturmak isteyenler en güzel mesajlar araştırmasına çıkarken birçok kişi Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığını merak ediyor. Bu noktada Aziz Valentin kimdir, nasıl öldü, hikayesi nedir soruları yanıt aramaya başladı. Peki, ''Valentine's Day'' ne demek, anlamı nedir? İşte, sevgililerin sembolü olan Aziz Valentine'nin hikayesi ve hayatı...

Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? Valentine’s Day ne demek, anlamı nedir?

Aziz Valentine kimdir, nasıl öldü, hikayesi nedir sorularının yanıtı binlerce kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Eşler, sevgililer, nişanlılar 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili bazı kavramları öğrenmek istiyor. Bu noktada Aziz Valentine hayatı ile 14 Şubat Sevgililer Günü hikayesi sorgulanıyor. Üçüncü yüzyıl boyunca görev yapan Romalı bir papaz olan Saint Valentine, İmparator Claudius II tarafından ölüme mahkum edilmişti. Peki Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir? "Valentine's Day" ne demek, anlamı nedir? İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü ile sevgililerin sembolü olan Aziz Valentine'nin hikayesi...

Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? Valentine’s Day ne demek, anlamı nedir?

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. M. S. 270 yılında hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmıştır.

Aşıkların Azizi olarak da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.

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Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? Valentine’s Day ne demek, anlamı nedir?

SEVGİLİLERİN SEMBOLÜ OLAN KATOLİK AZİZ VALENTİN NASIL ÖLDÜ?

1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder. Papa Gelasius, O'nun "hayatını Tanrı'ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını" söyler.

Aynı tarihlere ait bir başka kaynak ise Valentin'in Terni Piskoposu olduğunu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir. Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin'in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir.

Her ne kadar kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969'da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin'in adını resmi olarak "Azizler" listesinde tutmaya devam etti.

Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? Valentine’s Day ne demek, anlamı nedir?

VALENTİNE DAY NE DEMEK?

Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde "hoşlanılan kişi" ya da "sevgili" anlamında kullanılır. Sevgililer Günü'nde gençler hoşlandıkları kişilere "Be my valentine" (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.

Aziz Valentine hikayesi ve hayatı: Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü? Valentine’s Day ne demek, anlamı nedir?

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

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