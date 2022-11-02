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Haberler Yaşam Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle
Giriş Tarihi: 02.11.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 08:03

Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle

Baba dizisi 22. Son bölümle Show TV ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Baba 22. Bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Baba 22. Bölüm full izle linki ve özet detaylar.

Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle

Show TV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Baba dizisi 22. Son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak "Baba 22. Bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BABA 22. BÖLÜM FULL İZLE

Show TV ile "Baba 22. Bölüm full izle linki son bölüm özetinden detaylar şöyle;

Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle

Aşağıdaki linkle dizinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/baba/2829

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Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle

BABA 22. BÖLÜM ÖZETİ

Selahattin, Muhsin'e yapılan saldırıyı öğrenince tüm Çöpköy'ün Kadir'in fikirleriyle zehirlenmeye başladığını düşünüp önemli bir hamle yapar.

Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle

Kadir, Firuze ile birlikteyken Selahattin'e yakalanmaktan son anda kurtulunca, çok zor bir karar alır. Kadir'in dikkatini çekmeye çalışan Firuze, kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle

Aylar sonra ilk defa Emin'le yüzleşen İlhan, sebep olduğu şeyleri daha yakından görür.

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