Baba 22. Bölüm full izle! Show TV Baba 22. Bölüm tek parça izle

Show TV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Baba dizisi 22. Son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak 'Baba 22. Bölüm full izle' şeklinde araştırmalarına devam ediyor. BABA 22. BÖLÜM FULL İZLE Show TV ile 'Baba 22. Bölüm full izle linki son bölüm özetinden detaylar şöyle; Aşağıdaki linkle dizinin son bölümünü izleyebilirsiniz. https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/baba/2829 BABA 22. BÖLÜM ÖZETİ Selahattin, Muhsin'e yapılan saldırıyı öğrenince tüm Çöpköy'ün Kadir'in fikirleriyle zehirlenmeye başladığını düşünüp önemli bir hamle yapar. Kadir, Firuze ile birlikteyken Selahattin'e yakalanmaktan son anda kurtulunca, çok zor bir karar alır. Kadir'in dikkatini çekmeye çalışan Firuze, kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur. Aylar sonra ilk defa Emin'le yüzleşen İlhan, sebep olduğu şeyleri daha yakından görür. Büşra ile bir kez daha konuştuktan sonra başka çaresinin kalmadığını düşünen İlhan, herkesi şaşırtacak bir karar verir. Çöpköy'ün içinde yeni bir iş kolu yaratan Selahattin, bu işin tehlikeli kısmını yaptırmak için sürpriz bir ismi devreye sokar.