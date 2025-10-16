Baba Şiirleri - Şairlerden En Güzel, Kısa-Uzun Baba İle İlgili Şiirler

HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM

Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Karaçalılar gibi yardanbitme bir çocuk

Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek...

Nasıl koşarsa ardından bir devin,

O çapkın babamı ben öyle sevdim.

Bilmezdi ki oturduğumuz semti,

Geldimi de gidici hep, hepp acele işi! ..

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,

Atlastan bakardım nereye gitti,

Öyle öyle ezber etti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,

40'ı geçerse ateş, çağ'rırlar İstanbul'a.

Bir helallaşmak ister elbet, diğ'mi oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu.

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin.

Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için

Açıldı nefesim, fikrim, canevim.

Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Can Yücel