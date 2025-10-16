Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:28

Baba Şiirleri - Şairlerden En Güzel, Kısa-Uzun Baba İle İlgili Şiirler

Babalar, hayatımızın en özel ve değerli rehberleridir. Onların sevgisi, fedakârlığı ve yol göstericiliği, bizler için her zaman bir ışık olmuştur. Babayla ilgili şiirler, duygularımızı en saf ve etkileyici biçimde ifade etmenin en güzel yoludur. Kimi zaman kısa ve öz bir dize, kimi zaman uzun ve anlam yüklü bir şiir, babalarımıza olan sevgimizi ve minnettarlığımızı en derin şekilde dile getirir. İşte, şairlerden derlenmiş, İşte, kısa, uzun, anlamlı ve samimi baba şiirleri…

Baba, hayatımızın en değerli rehberi, sevgisiyle yolumuzu aydınlatan en özel kişidir. Onun varlığı, en zor anlarda bile güven ve huzur kaynağımızdır. Şiirler, babalarımıza duyduğumuz sevgiyi ve minnettarlığı kelimelere dökmenin en zarif yoludur. İşte, şairlerden derlenmiş; kısa veya uzun, anlamlı ve kalbe dokunan baba şiirleri

HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM

Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Karaçalılar gibi yardanbitme bir çocuk
Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek...
Nasıl koşarsa ardından bir devin,
O çapkın babamı ben öyle sevdim.

Bilmezdi ki oturduğumuz semti,
Geldimi de gidici hep, hepp acele işi! ..
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,
Atlastan bakardım nereye gitti,
Öyle öyle ezber etti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,
40'ı geçerse ateş, çağ'rırlar İstanbul'a.
Bir helallaşmak ister elbet, diğ'mi oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu.
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.

En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin.
Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim.
Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Can Yücel

BABADAN OĞULA

Eve dönmez bir akşam;
Ve gün yüzlü çocuğu,
Sorar: Nerede babam?

Bakarlar, oldu, bitti;
Gelir, derler çocuğa,
Baban attaya gitti.

Uzar gider bu atta;
Ve neler neler olmaz
Ve kim bilir ve hatta;

Bir mahşer gerisinde;
Babası döner bir gün,
Oğlunun derisinde...

Necip Fazıl Kısakürek

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü, kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Şöylelemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?


Cemal Süreya

BABA

Küçük işler peşinde harcadın

altmış üç yılını

mum sattın, kürek çektin

kul oldun sonunda bir kapıya

çıkarı olduğu halde işinin

kaplarını doldurmadın vaktinde

sessiz sedasız göçtün aramızdan

ne ölümün geçti gazeteye

ne dokuz göbek soyun

kötü mü olurdu

beş on para ayırsaydın bir kenara

kara günler için

hiç olmazsa başımızı sokacak

iki göz bir ev bıraksaydın

sokakta kalmış değiliz

adını herkese hatırlatacak

bir dikili çöpün bile yok yeryüzünde

mezar taşından gayrı

büsbütün unutulup gideceksin

seni üç aydan üç aya hatırlatan

elimizdeki cüzdanda olmasa

bizi ukardan konuşturacak

ne ham bıraktın, ne hamam

iki karışlık arsa da kalmadı

yangın yerinde

borcun bile yoktu ödenmiyecek kadar

neyinle övüneyim

şöyle böyle bir memurdun

kolculuktan yetişme

kimlerin yanında lafını edeyim.

Rıfat Ilgaz

BABAM İÇİN

"Allahım! .. İşte bugün,

Şu zavallı ömrümün

En matemli bir günü.

Elim böğrümde kaldım,

Ben bugün haber aldım:

Babamın öldüğünü.

Bitti hayatın tadı,

Bu haber bırakmadı,

Dudağımda tebessüm.

Kalbim oyuldu yer yer,

Aman Yarabbi, meğer

Ne acıklı imiş ölüm"

BENİM BABAM

'Bu adam benim babam

Sekiz köşe kasketiyle

Omuzunda sekosuyla hey!

Cebinde yok parası

Bafra'dır cigarası

Yüreğindedir yarası

Altı çocuk büyütmüş

Bir işçi maaşıyla

Bu adam benim babam hey!'

Fatih Kısaparmak

DİYALOG

"Babamın öldüğünde aylardan Hazirandı,

O elli dördündeydi, ben yedi.

Bir ışık söndüğünde yol yandı.

O kedi bunları nasıl da bildi."

Özdemir Asaf

BABA

Sendin,
Doğduğum gün
Bana ezan okuyan.

Boyun kocaman,
Kolların güçlü,
Bir hamlede kaldırıyorsun
Üçümüzü.

Her sabah gidersin
Ekmeğimiz için.
Her akşam,
Yorgun
Ama yüzün güleç,
Dönüşün bir düğün.

Biraz büyüsem,
Şöyle diyeceğim:
Yoo baba,
Bu sabah bende sıra,
Sen otur evde,
Annemle
Dinlen.

Ben
Koşacağım sokakları,
Rızkımız için.

Akşam,
Elimde kocaman
Bir somun,
Sevineceksin,
Kimbilir nasıl..

Yoo,
Teşekkür etme.
Dedim ya,
Sıra bende...


Cahit Zarifoğlu