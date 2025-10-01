Baba Sözleri - Uzun, Kısa, Sevgi Dolu, Oğlundan ve Kızından Baba İle İlgili Sözler

"Baba, sen sadece ailemizin direği değil, hayatımın en güvenli limanısın. Senin varlığın bana cesaret verdi, senin öğütlerin yolumu aydınlattı. Ne zaman düşsem, senin ellerin hep beni kaldırdı. Senin sevgini ve fedakârlığını kelimelerle ifade etmek zor; çünkü senin gibi bir babaya sahip olmak, hayatın bana verdiği en büyük armağan."