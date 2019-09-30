Baba Vanga'nın kehanetleri kan dondurdu! Taş üstünde taş kalmayacak

Dünyada ve ülkemizde son günlerde art arda meydana gelen depremler herkesi tedirgin ediyor... Arka arkaya yaşanan bu depremler ünlü kahin Baba Vanga'yı akıllara getirdi. Bu konuda da Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri araştırılmaya başlandı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile alakalı kehanetleri ise kan dondurdu. Dünyanın geleceği hakkında pek çok şeyi tahmin eden bir kadın 'Baba Vanga' Bulgaristan'da sıradan bir insan iken, tutturduğu kehanetleriyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeken Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, bu yılın bizler için pek huzurlu geçmeyeceğini gösteriyor gibi. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2019 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları