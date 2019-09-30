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'nın kehanetleri kan dondurdu! Taş üstünde taş kalmayacak

Dünyada ve ülkemizde son günlerde art arda meydana gelen depremler herkesi tedirgin ediyor... Arka arkaya yaşanan bu depremler ünlü kahin 'yı akıllara getirdi. Bu konuda da Baba Vanga'nın kehanetleri araştırılmaya başlandı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile alakalı kehanetleri ise kan dondurdu. Dünyanın geleceği hakkında pek çok şeyi tahmin eden bir kadın 'Baba Vanga' 'da sıradan bir insan iken, tutturduğu kehanetleriyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeken Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, bu yılın bizler için pek huzurlu geçmeyeceğini gösteriyor gibi. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2019 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı 'ı hedef gösterir nitelikte olanları

Giriş Tarihi: 30.09.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 18:37
Baba Vanga'nın kehanetleri kan dondurdu! Taş üstünde taş kalmayacak

Ülkemizde ve dünyada yaşanan son depremlerin ardından daha önce geleceğe dair yorumlarıyla gündeme gelen, kendi öümü dahil birçok şeyi tahmin eden gündeme geldi. Baba Vanga'nın tahminleri ise kan dondurdu. Galeriye başlamadan önce Baba Vanga'nın kim olduğuna bir bakalım.

BABA VANGA HAKKINDA BİLGİ

Baba Vanga, doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova, evlendikten sonra bilinen ismi Vangelia Gushterova, kör bir Bulgar mistik, Durugörü. 'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir Herbalist'dir. Dünyada milyonlarca insan, paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna olmuştur.

BABA VANGA KİMDİR?
Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması teklif edildi, ancak bu "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü.

Baba Vanga'nın kehanetleri kan dondurdu! Taş üstünde taş kalmayacak

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Çar'ı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petrich'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizm'in içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

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Baba Vanga'nın kehanetleri kan dondurdu! Taş üstünde taş kalmayacak

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Baba Vanga'nın kehanetleri kan dondurdu! Taş üstünde taş kalmayacak

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