Baba Vanga'nın kehanetleri kan dondurdu! Taş üstünde taş kalmayacak

Ülkemizde ve dünyada yaşanan son depremlerin ardından daha önce geleceğe dair yorumlarıyla gündeme gelen, kendi öümü dahil birçok şeyi tahmin eden Baba Vanga gündeme geldi. Baba Vanga'nın tahminleri ise kan dondurdu. Galeriye başlamadan önce Baba Vanga'nın kim olduğuna bir bakalım.





BABA VANGA HAKKINDA BİLGİ

Baba Vanga, doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova, evlendikten sonra bilinen ismi Vangelia Gushterova, kör bir Bulgar mistik, Durugörü. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir Herbalist'dir. Dünyada milyonlarca insan, paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna olmuştur.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması teklif edildi, ancak bu "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü.