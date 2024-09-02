Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:46

BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Godfather efsanesi bu akşam ekranlarda! Yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola'nın oturduğu üçlemenin 3. filmi Baba lll: Son Söz bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Dram kategorisinde yer alan gişe rekortmeni filmi izlemek isteyenler filmle ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Baba 3 filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Başrollerini Al Pacino ve Diane Keaton'ın paylaştığı Baba 3 filmi 2 Eylül 2024 Pazartesi akşamı 22:15'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Bir mafya babasının hikayesinin dramatik bir şekilde anlatıldığı filmi izlemek isteyenler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu öğrenmek için çalışmalara başladı. İşte, Baba 3 filminin konusu, oyuncuları ve çekim detayları haberin devamında…

BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

BABA 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Baba Michael Corleone artık 60 yaşını geçmiştir ve babalığı devredecek bir varis aramaktadır. Bu sırada yıllardır başarmak istediği şey, aileyi bir suç örgütü konumundan çıkartıp yasal iş yapan bir aile haline getirme projesini yeniden ele almaktadır. Bunun için dindar kılığına bürünüp Vatikan'ın sahibi olduğu bir şirkete ortak olmak istemektedir. Bunun için Kardinal Labirtoni'ye 600 milyon dolar rüşvet vermiştir. Onlar da bu parayı alıp üstüne yatmışlardır ve bu durum Corleone ailesini tam anlamıyla tekrar savaşa sürükler. Bundan sonra düşmanları Michael'i ortadan kaldırmayı bile düşünürler. Michael artık günahlarından arınmak ve bir daha günah işlememek üzere günah çıkarmak ister. Bu işlere onun yerine birisinin bakmasının zamanı gelmiştir. Michael'in yeğeni olan Vincenzo "Vincent" Mancini, Michael'ın kızı Mary'i sevmektedir. Michael bu ilişkiyi istememektedir. Michael, Vincent Mancini'yi kendi konumuna getirir ancak kızının peşini bırakması şartıyla. Artık Don Vincenzo Corleone'dir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Vincent, Sonny'nin oğludur ve o da babası gibi çabuk öfkelenen bir yapıya sahiptir.Vincent aile düşmanlarını, Michael'in oğlu Anthony'nin opera gecesi sırasında ortadan kaldırttırır. Gecenin sonunda, Michael Corleone ve kızı Mary kiralık katil tarafından vurulur. Mary ölür. Kurşun babasının omzuna isabet eder. Filmin sonunda Michael, Sicilya'daki evinin bahçesinde, oturduğu sandalyeden düşer ve hayata gözlerini yumar.

BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

BABA 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Al Pacino
Diane Keaton
Andy Garcia
Talia Shire
Sofia Coppola
Eli Wallach
George Hamilton
Joe Mantegna
Bridget Fonda

BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

BABA 3 FİLMİ NERED ÇEKİLDİ?

1990 yılında vizyona giren ve unutulmaz filmlerden biri olmayı başaran Baba 3 filminin çekimlerinin büyük bir kısmı Roma, İtalya'da gerçekleştirilmiş olup, bazı sahneler de Amerika Birleşik Devletlerinde çekilmiştir.

SON DAKİKA