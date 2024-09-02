Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
16:46
BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?
Godfather efsanesi bu akşam ekranlarda! Yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola'nın oturduğu üçlemenin 3. filmi Baba lll: Son Söz bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Dram kategorisinde yer alan gişe rekortmeni filmi izlemek isteyenler filmle ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Baba 3 filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?