BABA 3: SON SÖZ FİLMİ BU AKŞAM EKRANLARDA! Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

BABA 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Baba Michael Corleone artık 60 yaşını geçmiştir ve babalığı devredecek bir varis aramaktadır. Bu sırada yıllardır başarmak istediği şey, aileyi bir suç örgütü konumundan çıkartıp yasal iş yapan bir aile haline getirme projesini yeniden ele almaktadır. Bunun için dindar kılığına bürünüp Vatikan'ın sahibi olduğu bir şirkete ortak olmak istemektedir. Bunun için Kardinal Labirtoni'ye 600 milyon dolar rüşvet vermiştir. Onlar da bu parayı alıp üstüne yatmışlardır ve bu durum Corleone ailesini tam anlamıyla tekrar savaşa sürükler. Bundan sonra düşmanları Michael'i ortadan kaldırmayı bile düşünürler. Michael artık günahlarından arınmak ve bir daha günah işlememek üzere günah çıkarmak ister. Bu işlere onun yerine birisinin bakmasının zamanı gelmiştir. Michael'in yeğeni olan Vincenzo "Vincent" Mancini, Michael'ın kızı Mary'i sevmektedir. Michael bu ilişkiyi istememektedir. Michael, Vincent Mancini'yi kendi konumuna getirir ancak kızının peşini bırakması şartıyla. Artık Don Vincenzo Corleone'dir.