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Babalar Günü ne zaman? Babalar günü hangi gün kutlanacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 23:03
Babalar Günü ne zaman? Babalar günü hangi gün kutlanacak, ayın kaçında?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, fedakar babalarına en anlamlı sürprizleri hazırlamak için takvim araştırmalarına hız verdi. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak? Arama motorlarında üst sıralarda yer alan bu kritik sorunun yanıtı, planlarını son güne bırakmak istemeyenler için netleşti.