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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2026 Babalar Günü tarihi
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 10:05
Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2026 Babalar Günü tarihi
Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, fedakar babalarına en anlamlı sürprizleri hazırlamak için takvim araştırmalarına hız verdi. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak? Arama motorlarında üst sıralarda yer alan bu kritik sorunun yanıtı, planlarını son güne bırakmak istemeyenler için netleşti.