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Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:18
Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!
Yönetmen koltuğunda Mark Waters'ın oturduğu Babamın Penguenleri filmi konusu ile dikkat çekiyor. Orijinal adı Mr. Popper's Penguins olan filmin başrolünde Jim Carrey oturuyor. Aile filmleri arasında yer alan yapım bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarından izlenecek. Peki, Babamın Penguenleri oyuncuları kimler?