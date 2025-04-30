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Haberler Yaşam Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:18

Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!

Yönetmen koltuğunda Mark Waters'ın oturduğu Babamın Penguenleri filmi konusu ile dikkat çekiyor. Orijinal adı Mr. Popper's Penguins olan filmin başrolünde Jim Carrey oturuyor. Aile filmleri arasında yer alan yapım bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarından izlenecek. Peki, Babamın Penguenleri oyuncuları kimler?

Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!

Babamın Penguenleri konusu ve oyuncu kadrosu izleniyor. Komedi türündeki yapım bu akşam maç öncesi takip edilecek. Filmin detayları izleyenleri gündeminde yer alıyor. İşte, filme dair tüm merak edilenler:

Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!

BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır.

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Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!

Tom Popper eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!

Kendisini kötü hisseden Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.

Babamın Penguenleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Babamın Penguenleri filmi gündemde!

BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

Jim Carrey

Carla Gugino

Ophelia Lovibond

Madeline Carroll

Angela Lansbury

Dominic Chianese

James Tupper

Philip Baker Hall