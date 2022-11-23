Haberler Yaşam Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?

Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 15:16

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ancak yayın hayatına Şubat ayında başlayan yapımdan izleyicilerini üzecek bir haber geldi. Baba dizisinin yapım şirketi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dizinin final tarihi açıkladı. Peki, Baba ne zaman bitiyor, final tarihi ne zaman, kaç bölüm kaldı? İşte, Show TV dizisi Baba final tarihi...