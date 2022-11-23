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Haberler Yaşam Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 15:16

Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ancak yayın hayatına Şubat ayında başlayan yapımdan izleyicilerini üzecek bir haber geldi. Baba dizisinin yapım şirketi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dizinin final tarihi açıkladı. Peki, Baba ne zaman bitiyor, final tarihi ne zaman, kaç bölüm kaldı? İşte, Show TV dizisi Baba final tarihi...

Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?

Show TV'nin Salı akşamları izleyicisiyle buluşturduğu Baba dizisi, ekran macerasına ikinci sezonuyla devam ediyor. Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Özge Yağız, Levent Ülgen gibi başarılı isimleri buluşturan dizi, ilk bölümüyle 15 Şubat 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkmıştı. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kemik bir izleyici kitlesi elde eden yapımdan kötü haber geldi. Dizinin yapım şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ''Baba dizisi ne zaman final yapıyor?'' sorusuna yanıt verdi. Peki, Baba ne zaman bitiyor, final tarihi ne zaman, kaç bölüm kaldı? İşte, Show TV dizisi Baba final tarihi ve son bölüm özeti.

Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?

BABA'NIN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

Show TV'de yayınlanan Baba dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı dizi için final kararı alındı.

Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı ve oğlu Kadir'in çevresinde gelişen hikayeyi ekranlara taşıyan dizinin veda tarihi de duyuruldu.

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Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?

30. BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPACAK

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu Ay Yapım imzalı Baba dizisi, Aralık ayı sonunda yayınlanacak olan 30. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak.

Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?

Selahattin'in arkasında kim olduğunu öğrenen İlhan geçmişiyle derin bir hesaplaşma içine girer.

Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükselmeye başlar.

Yaptığı planlarla yeniden harekete geçen Kadir, hiç hesapta olmayan ölümcül bir tuzakla karşı karşıya kalır.

Baba’nın final tarihi belli oldu! Show TV dizisi Baba ne zaman final yapıyor, hangi tarihte bitecek, kaç bölüm kaldı?
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