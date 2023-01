Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ATV ekranlarında olacak. Film televizyonda ilk kez verilecek olup filmin senaristliğini Chris Bremner ve Joe Carnahan yapmaktadır. Orijinal adı Bad Boys For Life olan filmde Will Smith, Vanessa Hudgens gibi oyuncular yer almaktadır. Peki; Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi konusu nedir? Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi oyuncuları kimler?