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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik... Bağkur prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
16:22
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik... Bağkur prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?
Bağkur 7200 prim gün sayısının düşmesi gündemde! 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında" açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Esnafa erken emeklilik yolunda Bağkur prim gün sayısı düştü mü? İşte, detaylar!