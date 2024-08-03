Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:46
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile birlikte yakından takip ediliyor. 9 bin günden 7200 güne düşürülmesi beklenen prim gün sayısı ne zaman düşecek sorusu yanıt arıyor. Kamuoyunun gündeminde olan konuya dair resmi açıklamalar mercek altına alındı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? İşte, Bağkur 7200 son durum!