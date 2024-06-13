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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
15:00
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?
Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü? İşte, Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde!