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Haberler Yaşam Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:00

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü? İşte, Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde!

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?

Bağkur 7200 prim gün sayısı erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısını aralıyor ve 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi henüz yasalaşmamış olsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa teklifi kapsamında değerlendiriliyor ve yakın zamanda kabul edilmesi bekleniyor.

Esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1800 gün (5 yıl) daha erken emekli olma imkanına kavuşacak.

Güncel gelişmeleri ve resmi duyuruları takip etmek, esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için önemli olacaktır.

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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI?

İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?

BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Bağkur emeklilik prim gün sayısı 7200 güne düştü mü?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.

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