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Haberler Yaşam BAĞKUR TESCİL AFFI (Borç yapılandırma) son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:35

BAĞKUR TESCİL AFFI (Borç yapılandırma) son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Bağkur tescil affı konusu gündemdeki yerini aldı. Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçları kapsıyor. Sigorta primleri gibi borçları da ilgilendiren bu teklifte merak edilen bir konu da Bağkur tescil affının olup olmayacağı… Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir? İşte, 2023 Bağkur tescil affı hakkında merak edilen tüm bu detaylar.

BAĞKUR TESCİL AFFI Borç yapılandırma son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Yeni Borç düzenlemesiyle birlikte vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredisi gibi birçok borçta yapılandırma sağlanacak. Başvurular 31 Mayıs tarihine kadar alınırken bir yandan da yeni yasa çerçevesinde Bağkur tescil affı olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan açıklamalarda vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçların yapılandırılabileceğine yer verilmişti. Bu noktada ise "Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bağkur borç yapılandırmasıyla ilgili son durum ve gelişmeler.

BAĞKUR TESCİL AFFI Borç yapılandırma son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

BAĞKUR TESCİL AFFI SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ve birçok borcun yapılandırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de görüşüldü, geçtiğimiz günlerde ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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BAĞKUR TESCİL AFFI Borç yapılandırma son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı. Fakat Bağkur tescil affı ile ilgili bir madde bu yasada yer almadı.

BAĞKUR TESCİL AFFI Borç yapılandırma son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Son olarak 2008, 2015 ve 2018 yıllarında Bağkur prim borçlarıyla ilgili düzenleme geldi.

BAĞKUR TESCİL AFFI Borç yapılandırma son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

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