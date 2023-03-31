BAĞKUR TESCİL AFFI (Borç yapılandırma) son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Bağkur tescil affı konusu gündemdeki yerini aldı. Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçları kapsıyor. Sigorta primleri gibi borçları da ilgilendiren bu teklifte merak edilen bir konu da Bağkur tescil affının olup olmayacağı… Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir? İşte, 2023 Bağkur tescil affı hakkında merak edilen tüm bu detaylar.