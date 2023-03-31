BAĞKUR TESCİL AFFI (Borç yapılandırma) son durum: Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Yeni Borç düzenlemesiyle birlikte vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredisi gibi birçok borçta yapılandırma sağlanacak. Başvurular 31 Mayıs tarihine kadar alınırken bir yandan da yeni yasa çerçevesinde Bağkur tescil affı olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan açıklamalarda vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçların yapılandırılabileceğine yer verilmişti. Bu noktada ise "Bağkur tescil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bağkur borç yapılandırmasıyla ilgili son durum ve gelişmeler.