Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
12:11
Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?
Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. talep toplama işlemleri 5-6-7 Ağustos 2024 tarihinde yapılırken, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum yer aldı. Bu noktada Bahadır Kimya halka arz kaç lot verdi sorusu yanıt aramakta. BAHKM Bahadır Kimya halka arz, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Peki, Bahadır Kimya ne zaman işlem görecek? Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsa işlem tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylar…