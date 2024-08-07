Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Eşit dağıtım yapılacak olan halka arz 7 Ağustos 2024 tarihinde sona eriyor. BAHKM halka arz büyüklüğü 816 Milyon TL olarak duyuruldu. Peki, Bahadır Kimya halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar…