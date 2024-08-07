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Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:11

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. talep toplama işlemleri 5-6-7 Ağustos 2024 tarihinde yapılırken, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum yer aldı. Bu noktada Bahadır Kimya halka arz kaç lot verdi sorusu yanıt aramakta. BAHKM Bahadır Kimya halka arz, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Peki, Bahadır Kimya ne zaman işlem görecek? Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsa işlem tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylar…

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Eşit dağıtım yapılacak olan halka arz 7 Ağustos 2024 tarihinde sona eriyor. BAHKM halka arz büyüklüğü 816 Milyon TL olarak duyuruldu. Peki, Bahadır Kimya halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar…

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?

BAHADIR KİMYA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Eşit dağıtım yapılacak olan Bahadır Kimya halka arzın büyüklüğü 816 MilyonTL olacak.

Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz açıklık oranı %29,09'dür. Borlease Halka arz 16.400.000 lot veriyor.

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Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?

BAHADIR KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bahadır Kimya halka arz sonuçları henüz belli olmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?

BAHADIR KİMYA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Bahadır Kimya halka arz, talep toplama işlemlerinn tamamlanmasının ardından borsada işlem görecek.

Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Bahadır Kimya ne zaman borsada işlem görecek?
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