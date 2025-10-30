Haberler
Yaşam
Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar
Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:13
Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar
Bahama merkezli Holdun Family Office Şirketi'nin, Bahama-Türkiye hattında kaybolduğunu iddia ettiği 300 milyon dolarlık bahis vurgunuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dolandırıcıların, "parayı aktardık" dediği şirketin Ümraniye'de bir apartman dairesinde bir masa, bir sandalyeyle hizmet verdiği belirlenirken, şirketin sahibi ise hacizlik inşaat işçisi çıktı. SABAH, Bahama-İsviçre-Türkiye hattında kaybolan paranın adım adım izini sürdü ve çarpıcı bilgilere ulaştı.