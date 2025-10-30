Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

BİR MASA, BİR SANDALYE

Yatırımcılar bu iddiaların araştırılması için özel bir araştırma şirketiyle anlaştı. Fon dedektifleri yaptıkları araştırmada BrokerStarz bahis sitesinin 2020 yılında Ümraniye'de bir apartman dairesinde 56 bin TL sermaye ile kurulan Yıldız reklam şirketine bağlı olduğunu şirketin tek yasal sahibinin ise hakkında onlarca icra dosyası bulunan Muhammet A. isimli bir inşat işçisi olduğunu belirledi.