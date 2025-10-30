Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar
Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:13

Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

Bahama merkezli Holdun Family Office Şirketi'nin, Bahama-Türkiye hattında kaybolduğunu iddia ettiği 300 milyon dolarlık bahis vurgunuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dolandırıcıların, "parayı aktardık" dediği şirketin Ümraniye'de bir apartman dairesinde bir masa, bir sandalyeyle hizmet verdiği belirlenirken, şirketin sahibi ise hacizlik inşaat işçisi çıktı. SABAH, Bahama-İsviçre-Türkiye hattında kaybolan paranın adım adım izini sürdü ve çarpıcı bilgilere ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

Dünyaca ünlü motosiklet çetesi Cehennem Melekleri'nin önde gelen üyelerinden biri olan İsviçre doğumlu Özkan Özdemir, iddiaya göre 300 milyon dolarlık fon vurgununun kilit ismiydi.

Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

Özdemir; kurduğu futbol okulu üzerinden kısa sürede Milli oyuncu Breel Embolo'dan, Granit Xhaka'a, Mili takım antrenörü Murat Yakın'dan Capital Bra'ya kadar birçok yıldız futbolcu ve rapçi ile yakın dostluk kurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

Futbolcularla olan yakınlığını sosyal medya üzerinden her fırsatta yayınlayan Özdemir, GPG Sports'un kurucuları İsviçreli çevrimiçi bahis girişimcisi Karlheinz Haunschild, Giancarlo Tottoli ile ortak hareket ediyordu.

Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

SAYGIN İŞADAMI PROFİLİ

Kendisini saygın bir işadamı gibi tanıtan Özdemir; aslında, 65 profesyonel futbol ligi maçlarının sonuçlarını tahmin eden matematiksel bir formül ürettiklerini iddia eden Holdun İnovasyon ve Teknolojinin aldığı milyarlarca doların yasadışı yollarla Türkiye'de paravan şirketlere aktarılmasını sağlıyordu.

Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

DEDEKTİFLER TÜRKİYE'DE

Temmuz 2024'te algoritmanın veri bilimcileri tarafından inceleneceğini, bir hata oluştuğunu duyurarak kapısına kilit vuran şirket, yatırımcılarına "Türkiye'de BrokerStarz isimli bir bahis şirketi tarafından dolandırıldıklarını" iddia etti.

Görsel: Cehennem Melekleri Liderleri Özkan Özdemir -Necati Arabacı

Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

BİR MASA, BİR SANDALYE

Yatırımcılar bu iddiaların araştırılması için özel bir araştırma şirketiyle anlaştı. Fon dedektifleri yaptıkları araştırmada BrokerStarz bahis sitesinin 2020 yılında Ümraniye'de bir apartman dairesinde 56 bin TL sermaye ile kurulan Yıldız reklam şirketine bağlı olduğunu şirketin tek yasal sahibinin ise hakkında onlarca icra dosyası bulunan Muhammet A. isimli bir inşat işçisi olduğunu belirledi.

Görsel: İnşaat işçisi Muhammet A.

Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

Dedektifler; paranın hiçbir zaman Yıldız Reklam'a aktarılmadığını, aslında başka şirketlere aktarıldığını tespit etti.

Görsel: Şirketin gizli ortağı olduğu iddia edilen Benjamin Aebischer

Bahama-İsviçre-Türkiye hattı! 300 milyon dolarlık bahis vurgununda şok detaylar: Bir masa bir sandalye ile kurmuşlar

SAHTE OPERASYON YAPTILAR

Şirketin, "Türkiye'deki muhataplarımız baskında tutuklandı" iddialarını da araştıran dedektifler, dolandırıcıların, Türkiye'deki yatırımcılarını polis baskınında tutuklanmış gibi gösteren haberler yaptırdıklarını ancak böyle bir baskının hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya çıkardı.