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Haberler Yaşam Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:31

Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Show TV ekranlarında her salı yayımlanan dizi yeni bölümüyle takip ediliyor. Bahar 30. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Dizinin takipçileri Çağla ve Bahar'ın barışması için yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı yapım yabancı bir yapımdan uyarlanıyor. İşte, Bahar son bölüm izle full HD, tek perça, kesintisiz...

Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Bahar 30. bölüm izle Show TV ekranlarında izleniyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Evren'in söylediği yalan dengeleri nasıl değiştirecek? İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...

Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

BAHAR 30. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Evren'in yalanı Bahar'ı derinden sarsıyor. Hastaneye gelen kritik vaka Aziz Uras'ı etkiler ve aldığı kararı sorgulatır.

Bu sırada Seren ciddi bir tehlike ile karşı karşıya

Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Çağla ile barışmak isteyen Bahar her yolu dener. Hastanedeki kaos giderek artarken Başhekim Timur yılbaşı organizasyonu gerçekleştirir.

Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Ancak Timur'un partide ağzından kaçırdığı sır herkesi şok eder.

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