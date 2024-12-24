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Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 24.12.2024 23:18
Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde
Bahar 31. bölüm fragmanı Show TV ekranlarında takip ediliyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı yapımda son bölüm ardından fragman araştırmaları hız kazandı. Konuyla ilgili izleyenler ekran başında. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...