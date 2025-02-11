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Haberler Yaşam BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:07

BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Dizinin tutkunları, 11 Şubat Salı akşamı yayınlanacak 34. bölümü heyecanla beklemeye başladı. İşte Bahar dizisinin yeni bölümüne dair tüm detaylar ve Show TV canlı izleme bağlantısı…

BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı bu etkileyici yapım, her bölümüyle heyecan ve gerilimi zirveye taşıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm ise izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. İşte, Bahar'ın yeni bölümü izleme linki ve tüm detaylar haberin devamında...

BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE

Bahar yeni bölümü ile 11 Şubat 2025 Salıı akşamı Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kalbi duran Gülçiçek ölümle pençeleşirken, karantinadan kurtulan Bahar annesini kaybetme fikriyle yüzleşmeye hazır değildir.

BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Öte yandan, Timur'u kaybetme korkusu Rengin'i derinden sarsar ve Timur'un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler.

BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Tüm bu çalkantıların ortasında hastanede gizemli bir cinayet vakası gündeme gelir.

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