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BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
16:07
BAHAR 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Dizinin tutkunları, 11 Şubat Salı akşamı yayınlanacak 34. bölümü heyecanla beklemeye başladı. İşte Bahar dizisinin yeni bölümüne dair tüm detaylar ve Show TV canlı izleme bağlantısı…