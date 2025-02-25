Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir. Çağla, Tolga'nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga'nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder. Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.