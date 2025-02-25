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Haberler Yaşam Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 25.02.2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 19:26

Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Show TV ekranlarında salı günlerinin adresi Bahar dizisi. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Bahar 36. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Bu hafta yeniden dengeler değişiyor. İşte, Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Bahar 36. bölüm izle Show TV dizi ekranlarında takip ediliyor. Timur'un halasının gelişiyle birlikte sırlar açığa çıkıyor ve dengeler değişiyor. Dizi takipçileri yeni bölüme odaklandı. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...

Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

BAHAR 36. BÖLÜM İZLE

25 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.

Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir. Çağla, Tolga'nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga'nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder. Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.

Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD

Bahar'ın evinde huzurlu bir akşam yemeği planlanırken, Seren ve Aziz Uras'ın aldığı kararı kabullenemeyen Efsun, duyduklarını içine sindiremez ve soluğu Bahar'ın evinde alır. Saklı kalan gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun'un bu çıkışı, beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.

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