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Haberler Yaşam BAHAR 46. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Bahar yeni bölüm izle!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:12

BAHAR 46. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Bahar yeni bölüm izle!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 46. bölümüyle 13 Mayıs 2025 Salı günü Show TV ekranlarında yerini alıyor. Bu hafta Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler. Senaryosu Deniz Akçay tarafından kaleme alınan dizini başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor. İşte, Show TV ile Bahar 46. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki.

BAHAR 46. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Bahar yeni bölüm izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 46. bölümüyle izleyicileri ekran başına topluyor. Dizinin son bölümünde, Umay'ın aniden ortadan kaybolması büyük bir krize neden olur ve aile içinde panik havası hâkim olur. Heyecan dolu yeni bölüm için ekran başında yerler alınıyor. İşte, Bahar 46. bölüm izle kesintisiz, full HD.

BAHAR 46. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Bahar yeni bölüm izle!

BAHAR 46. BÖLÜM İZLE

Bahar 13 Mayıs 2025 Salı akşamı 46. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 46. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Bahar yeni bölüm izle!

BAHAR 46. BÖLÜM KONUSU

Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler. Umay'dan geriye yalnızca Bahar'a bırakılmış umutsuz bir mektup kalmıştır. Korku içinde kızlarını arayan aile, gelen beklenmedik bir haberle umutlanır. Ancak kısa sürede, bu umut yeni bir bilinmezliğe dönüşür.

BAHAR 46. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Bahar yeni bölüm izle!

Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran'a kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir. Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur. Nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir.

BAHAR 46. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Bahar yeni bölüm izle!