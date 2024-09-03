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Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:44

Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Salı günleri seyircisi ile buluşan medikal, komedi ve dram türündeki dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak paylaşıyor. Son olarak 16. bölümü ile izleyici ile buluşan ve sezon finaline giren yapım eylül ayı itibariyle ekranlara dönüyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 3 Eylül Show TV yayın akışı ile dizinin son bölümünden detaylar...

Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte Show TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Bahar ikinci sezonu ile ekranlara dönüş yapıyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar 17. bölümü ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Bu noktada Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm var mı yok mu, neden yok kontrol ediliyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, bugün mü?

Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

BAHAR DİZİSİ BU HAFTA VAR MI?

Show TV akışında yer alan bilgiye göre 3 Eylül 2024 Salı günü Bahar dizisinin yayın günü ve saatinde Yedi Bela Hüsnü isimli yerli sinema fimi ekranlara gelecek.

Bahar dizisinin 2. Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda yayınlanması bekleniyor.

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Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN?
Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar'ın yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı Bahar 20 Ağustos'ta sete çıktı.

Bahar dizisinin 2.Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda yayınlanması bekleniyor. Fakat yapımdan sevilen dizinin yeni sezon tarihi hakkında açıklama gelmedi.

Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.

Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.

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