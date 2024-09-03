Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:44
Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Salı günleri seyircisi ile buluşan medikal, komedi ve dram türündeki dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak paylaşıyor. Son olarak 16. bölümü ile izleyici ile buluşan ve sezon finaline giren yapım eylül ayı itibariyle ekranlara dönüyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 3 Eylül Show TV yayın akışı ile dizinin son bölümünden detaylar...