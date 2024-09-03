Bahar bu akşam var mı, yok mu 3 Eylül 2024? Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte Show TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Bahar ikinci sezonu ile ekranlara dönüş yapıyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar 17. bölümü ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Bu noktada Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm var mı yok mu, neden yok kontrol ediliyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, bugün mü?