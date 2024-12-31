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Haberler Yaşam Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:16

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı

İkinci sezonuyla heyecan dolu hikayesine kaldığı yerden devam eden Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her salı akşamı izleyicilerle buluşuyordu. Ancak Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı yapım 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışında yer almadı. Bu durum, "Bahar bugün neden yok, 31 bölüm ne zaman yayınlanacak?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki; Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar ikinci sezonuyla heyecan dolu hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri kadrosunda bir araya getiren dizi, her Salı akşamı ekranlarda yerini alıyor. Fakat Bahar, Show TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı.Bu durum, dizinin hayranlarını Bahar yeni bölüm tarihi hakkında araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki, Bahar bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı ve tüm detaylar...

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak.

Her salı Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bahar, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak.

31 Aralık 2024 Show TV yayın akışına göre bugün 20:00'da Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile seyirci ile buluşacak.

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Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi gibi Bahar dizisinin de yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Ancak Bahar, önümüzdeki haftadan itibaren normal yayın akışına geri dönecek.

Sevilen dizinin 31. yeni bölümü, 7 Ocak 2025 Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı

31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 - Siyah Kalp

09:45 - Bahar

12:30 - Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Evren'in yalanı Bahar'ı derinden sarsıyor. Hastaneye gelen kritik vaka Aziz Uras'ı etkiler ve aldığı kararı sorgulatır. Bu sırada Seren ciddi bir tehlike ile karşı karşıya.

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