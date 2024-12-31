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Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
09:16
Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı
İkinci sezonuyla heyecan dolu hikayesine kaldığı yerden devam eden Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her salı akşamı izleyicilerle buluşuyordu. Ancak Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı yapım 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışında yer almadı. Bu durum, "Bahar bugün neden yok, 31 bölüm ne zaman yayınlanacak?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki; Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...