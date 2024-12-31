Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar ikinci sezonuyla heyecan dolu hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri kadrosunda bir araya getiren dizi, her Salı akşamı ekranlarda yerini alıyor. Fakat Bahar, Show TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı.Bu durum, dizinin hayranlarını Bahar yeni bölüm tarihi hakkında araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki, Bahar bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık 2024 Show TV yayın akışı ve tüm detaylar...