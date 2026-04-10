Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri'nden 38 il için sarı kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 18:24
Bahar havası bekleyenlere kötü haber! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 11 Nisan Cumartesi günü için tam 38 ili 'Sarı Kod' ile uyardı. Ankara'dan Bursa'ya, Diyarbakır'dan Hatay'a kadar dev bir alanı kapsayan listede; kar, kuvvetli sağanak, zirai don ve çığ tehlikesi bir arada bulunuyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumuna ilişkin detaylar...