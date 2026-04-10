Haberler Yaşam Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri'nden 38 il için sarı kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 18:24

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri'nden 38 il için sarı kodlu uyarı

Bahar havası bekleyenlere kötü haber! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 11 Nisan Cumartesi günü için tam 38 ili 'Sarı Kod' ile uyardı. Ankara'dan Bursa'ya, Diyarbakır'dan Hatay'a kadar dev bir alanı kapsayan listede; kar, kuvvetli sağanak, zirai don ve çığ tehlikesi bir arada bulunuyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumuna ilişkin detaylar...

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

11 Nisan Cumartesi günü için yayınlanan güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin dev bir bölümü olumsuz hava koşullarının kıskacına giriyor; bahar bekleyen 38 ilde kar, sağanak, zirai don ve çığ tehlikesi nedeniyle 'Sarı Kodlu' alarm verildi.

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

38 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Ankara
  • Artvin
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Bursa
  • Çankırı
  • Çorum
  • Diyarbakır
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hatay
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kırşehir
  • Kütahya
  • Muş
  • Rize
  • Siirt
  • Sivas
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Bayburt
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Ardahan
  • Karabük
  • Osmaniye
Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

İÇİŞLERİ UYARDI

T.C. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler ışığında hafta sonu planı yapacak vatandaşları uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günleri için bazı bölgelerde hava koşullarının sertleşeceği bildirildi.

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Sağanak ve Sel Riski! Cumartesi günü; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu boyunca ise Erzincan, Bayburt, Gümüşhane'nin güneyi, Bingöl'ün doğusu, Muş, Diyarbakır'ın kuzeyi, Siirt, Batman'ın kuzeyi, Van'ın batısı ve Şırnak hattında kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

1600 Metre Rakım Üzerine Kar Uyarısı! Yağışların, 1600 metre rakım üzerindeki yüksek bölgelerde ve Cumartesi akşamından itibaren Erzurum, Bitlis ve Ardahan genelinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 uyarı birden yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt çevrelerinde yeel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölge genelinde (Malatya ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bahar havası beklerken kış geri döndü! Meteoroloji ve İçişleri’nden 38 il için sarı kodlu uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

