Baharın müjdecisi Hıdırellez kutlanıyor! Hıdırellez gelenekleri, duaları ve ritüelleri nedir, nasıl yapılır?

4. Kırk Uçurma:

Bazı bölgelerde kırk çeşit nesne toplanıp suya bırakılıyor. Bu suyun insanlara bolluk ve bereket getireceğine inanılıyor.

5. Doğaya Çıkma ve Piknik:

Aileler, arkadaş gruplarıyla birlikte su kenarlarında piknikler yapıyor. Bu buluşmalar Hızır ve İlyas'ın suyla olan bağını yaşatma amacı taşıyor.

6. Şifalı Su Uygulamaları:

Erken saatlerde doğal su kaynaklarına gidilip eller ve yüz yıkanıyor. Akan suyun şifa taşıdığı düşünülüyor.

7. Ev Temizliği ve Yenilenme:

Şenlik öncesi yapılan ev temizliği, yeni döneme arınmış olarak girme isteğini simgeliyor. Bu ritüel aynı zamanda eve bolluk ve huzur getireceğine olan inancı da taşıyor.