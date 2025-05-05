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Baharın müjdecisi Hıdırellez kutlanıyor! Hıdırellez gelenekleri, duaları ve ritüelleri nedir, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
07:35
Baharın müjdecisi Hıdırellez kutlanıyor! Hıdırellez gelenekleri, duaları ve ritüelleri nedir, nasıl yapılır?
Mayıs ayının başlamasıyla birlikte baharın müjdecisi Hıdırellez için heyecan dorukta! Her yıl ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanan mevsimlik bayram Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanıyor. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bu geceye özel ritüeller ve gelenekler yapılır. Peki, Hıdırellez gelenekleri, duaları ve ritüelleri nedir, nasıl yapılır? İşte, merak edilenler...