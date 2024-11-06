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Giriş Tarihi: 06.11.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:09

Bahriye'yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...

Konya'da boşandığı eski eşi Murat Uluşan (27) tarafından öldürülen Bahriye Kalaycı'nın (24) babası Ahmet Kalaycı SABAH'a konuştu. Katil zanlısının kızını kandırarak evden çıkardığını anlatan acılı baba, "Kızıma 'Ne olur gitme' diye yalvardım. Sana bir şey yapar, gazetelerde, televizyonlarda her şeyi görüyoruz dedim. 'Baba bir şey yapmaz' dedi. Ama o katil kızımı sadece çocuğuyla kandıracağını iyi biliyordu. Önce dövmüş sonra bıçaklayıp, başında ölmesini beklemiş" dedi.

TOLGA YANIK
Bahriye’yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...

Konya'da 2 Kasım günü Karatay ilçesine Murat Uluşan 11 ay önce boşandığı 3 yaşındaki oğlunun annesi Bahriye Kalaycı'yı 'Çocuk hastalandı, hastaneye götürelim' diyerek evden aldı. Genç kadını araziye götüren Uluşan, eski eşini bıçaklayarak katletti. Kendisini yaralayıp, intihar girişiminde bulunan Uluşan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bahriye’yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...

MEHİR HAKKI OLAN TARLAYI SATMIŞTI
Kızına mehir hakkı (evlilik akdinin doğurduğu bir yükümlülük olarak erkeğin eşine vermesi gereken para ya da mala mehir denir) olarak bir tarla kaldığını anlatan baba Kalaycı, "Kızıma mehir olarak düşen bir tarla vardı. Kızım yakın bir zamanda orayı 285 bin TL'ye sattı. Bununla altın alıp, çocuğuna yatırım yapmak istiyordu. Bunu öğrenince kızıma rahatsızlık vermeye başladı. 'Altınları ver, borcumu ödeyeceğim. Konya'da ev tutarım yine birleşelim' diyerek kızımı hep kandırmaya çalışıyordu. Muhtemelen hep rahatsızlık vermiş.

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Bahriye’yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...

O gün de her şeyi planlamış. Çocuğu alıp annesine bırakıp tekrar geri geldi. Niyeti iyi olsa kızımı tarlaya götürür mü? Kızımı önce dövüp sonra bıçaklamış. Kızım tarlada yatarken saatlerce başında bekleyip, orada sigara içmiş. Olaydan sonra 112'ye haber verseydi belki de kızım ölmeyecekti. Benim kızım ona hiçbir şey yapmadı. Yıllarca şiddet gördü ve ondan ayrıldı. Ama o kızımın peşini bırakmadı" diye konuştu.

Bahriye’yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...

KIZIMI, ÇOCUĞUYLA KANDIRDI
O gün kızıyla son kez kahvaltı yaptıklarını anlatan Kalaycı, "Kanun gereği sadece hafta sonları görmesi gerekirken biz, çocuk baba özlemi çekmesin diye her istediğinde görmesini sağladık. Aradan 15 dakika geçtikten sonra tekrar kapıya geldi. Kızıma 'Çocuk hastalandı, hastaneye götürelim' diyerek kızımı alıp götürdü. Çocuk biraz önce sapa sağlamdı 15 dakika ne oldu da hastalandı diye şüphelendim. Kızıma 'Ne olur gitme' diye yalvardım. Sana bir şey yapar, gazetelerde, televizyonlarda her şeyi görüyoruz dedim. 'Baba bir şey yapmaz' dedi. Ama o katil kızımı sadece çocuğuyla kandıracağını iyi biliyordu. Yoksa asla onunla gitmezdi. Kızım çocuğuna çok düşkündü. Onunla yeni bir hayat kurmak istiyordu. Gidiş o gidiş. Ben işyerindeyken haberini aldık. Sabah sapa sağlam gönderdiğim kızımın tarlada cesediyle karşılaştım" dedi.

Bahriye’yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...

'BENİM CİĞERİN YANDI, EN AĞIR CEZAYI ALSIN'
Katilin en ağır cezayı alması gerektiğini belirten Ahmet Kalaycı, "Benim ciğerim yandı. Ben melek gibi dünyalar gibi güzel kızımı genç yaşta toprağa verdim. Yazık değil mi bu kız çocuklarına? Benim kızımın ne suçu vardı? Boşandın diye öldürmen mi gerekiyordu? Hep haberlerde görürdük. Bir gün bizim de başımıza geleceğini nereden bilebilirdik?" ifadelerini kullandı.

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