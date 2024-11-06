Giriş Tarihi: 06.11.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024
07:09
Bahriye'yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...
Konya'da boşandığı eski eşi Murat Uluşan (27) tarafından öldürülen Bahriye Kalaycı'nın (24) babası Ahmet Kalaycı SABAH'a konuştu. Katil zanlısının kızını kandırarak evden çıkardığını anlatan acılı baba, "Kızıma 'Ne olur gitme' diye yalvardım. Sana bir şey yapar, gazetelerde, televizyonlarda her şeyi görüyoruz dedim. 'Baba bir şey yapmaz' dedi. Ama o katil kızımı sadece çocuğuyla kandıracağını iyi biliyordu. Önce dövmüş sonra bıçaklayıp, başında ölmesini beklemiş" dedi.