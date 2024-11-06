Bahriye’yi mehir için öldürmüş! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı: Gitme diye yalvardım...

KIZIMI, ÇOCUĞUYLA KANDIRDI

O gün kızıyla son kez kahvaltı yaptıklarını anlatan Kalaycı, "Kanun gereği sadece hafta sonları görmesi gerekirken biz, çocuk baba özlemi çekmesin diye her istediğinde görmesini sağladık. Aradan 15 dakika geçtikten sonra tekrar kapıya geldi. Kızıma 'Çocuk hastalandı, hastaneye götürelim' diyerek kızımı alıp götürdü. Çocuk biraz önce sapa sağlamdı 15 dakika ne oldu da hastalandı diye şüphelendim. Kızıma 'Ne olur gitme' diye yalvardım. Sana bir şey yapar, gazetelerde, televizyonlarda her şeyi görüyoruz dedim. 'Baba bir şey yapmaz' dedi. Ama o katil kızımı sadece çocuğuyla kandıracağını iyi biliyordu. Yoksa asla onunla gitmezdi. Kızım çocuğuna çok düşkündü. Onunla yeni bir hayat kurmak istiyordu. Gidiş o gidiş. Ben işyerindeyken haberini aldık. Sabah sapa sağlam gönderdiğim kızımın tarlada cesediyle karşılaştım" dedi.

