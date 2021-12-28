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Haberler Yaşam Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:04

Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Ocak ayında maaşlara yapılacak emekli zammı için heyecanlı bekleyişe başladı. Asgari ücrete yapılan tarihi zammın ardından, emeklilerin beklentisi artarken, konuya ilişkin bir son dakika açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 2022 Ocak emekli zammı ile ilgili yaptığı açıklamasında müjdeli haberi verdi. Öte yandan, emekli zammı 3 Ocak tarihinde enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli olacak. Peki, SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Ocak emekli zammı…

Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam dönemi, asgari ücrette yaşanan tarihi artışın ardından daha da önem kazandı. Emekli maaşlarında belirleyici etken olan enflasyon oranları geride bıraktığımız 5 ayda yüzde 10.48 olarak belirlendi. Gözler 3 Ocak'ta açıklanacak olan rakamlara çevrildi. Aralık ayı enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağkur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Peki, SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Ocak emekli zammı…

BAKAN BİLGİN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız.' dedi.

Peki, SSK VE BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar;

Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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