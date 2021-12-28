Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Ocak ayında maaşlara yapılacak emekli zammı için heyecanlı bekleyişe başladı. Asgari ücrete yapılan tarihi zammın ardından, emeklilerin beklentisi artarken, konuya ilişkin bir son dakika açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 2022 Ocak emekli zammı ile ilgili yaptığı açıklamasında müjdeli haberi verdi. Öte yandan, emekli zammı 3 Ocak tarihinde enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli olacak. Peki, SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Ocak emekli zammı…