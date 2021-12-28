Bakan Bilgin SON DAKİKA duyurdu: 2022 Ocak emekli zammı netleşti! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam dönemi, asgari ücrette yaşanan tarihi artışın ardından daha da önem kazandı. Emekli maaşlarında belirleyici etken olan enflasyon oranları geride bıraktığımız 5 ayda yüzde 10.48 olarak belirlendi. Gözler 3 Ocak'ta açıklanacak olan rakamlara çevrildi. Aralık ayı enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağkur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Peki, SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Ocak emekli zammı…

BAKAN BİLGİN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız.' dedi.

Peki, SSK VE BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar;