Haberler Yaşam Bakan Çiftçi açıkladı! 2026 Jandarma Genel Komutanlığı tayin-atama sonuçları belli oldu!
Giriş Tarihi: 01.06.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 11:55

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atama sonuçlarını duyurdu. Açıklamaya göre toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerleri belirlenirken, tayin sonuçları personel tarafından yakından takip ediliyor. Yeni görev yerlerine atanan personeller için süreç resmen başlamış oldu. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 atama sonuçları...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atama süreci tamamlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığı bildirildi. Tayin sonuçlarının belli olmasıyla birlikte personeller ve aileleri görev yeri değişikliklerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte, 2026 yılı atama sonuçları;

2026 JANDARMA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamalarına dair bilgiler paylaştı. Buna göre toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine ataması gerçekleşti.

Bakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum."

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

