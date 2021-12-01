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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri
Giriş Tarihi: 01.12.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 19:45

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Ülkemizde ve dünya genelinde 2020 yılının ilk aylarından itibaren etkilerini göstermeye devam eden covid-19 salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi site aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosuna göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlardan 22 bin 556 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye korona verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu cevapları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Türkiye güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü tablosu, güncel veriler Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla belirlenerek bugünkü vaka, vefat ve iyileşen verilerinin yer aldığı Türkiye 1 Aralık korona tablosu aracılığıyla açıklandı. Bu bilgilere erişmek isteyenler ise yoğun olarak "1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA 1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri yayımlandı. Bakan Koca resmi Twitter hesabı aracılığıyla güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

1 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 556

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 113

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

30 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 216

VEFAT SAYISI: 207

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 498

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

29 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 317

VEFAT SAYISI: 189

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 273

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

28 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 655

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 007

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