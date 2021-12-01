Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 1 Aralık koronavirüs tablosu verileri | 1 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Ülkemizde ve dünya genelinde 2020 yılının ilk aylarından itibaren etkilerini göstermeye devam eden covid-19 salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi site aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosuna göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlardan 22 bin 556 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye korona verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu cevapları ve tüm detaylar.