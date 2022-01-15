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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 15 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 15 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 15.01.2022 21:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 21:03

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 15 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 15 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

15 Ocak vaka sayısı verileri, covid-19 pandemisinin etkilerinin devam ettiği yurt ve dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. İlk vakası 2020 Mart atında Türkiye'de tespit edilen covid-19 pandemisiyle ilgili bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe gelmeye devam ederken Türkiye'deki ilk vakadan itibaren güncel korona bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 63 bin 967 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 15 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 15 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

14 Ocak korona tablosu bilgileri Türkiye'de ilk covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son durum ayrıntıları "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarının yer aldığı bugünkü güncel korona verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ocak korona tablosu detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat detayları şu şekilde;

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 15 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 15 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

15 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 63 bin 967

VEFAT SAYISI: 177

İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 016

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 15 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 15 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

14 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 67 bin 857

VEFAT SAYISI: 167

İYİLEŞEN SAYISI: 56 bin 256

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 15 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 15 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 75 bin 564

VEFAT SAYISI: 153

İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 675

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 15 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 15 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 77 bin 722

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 42 bin 573

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