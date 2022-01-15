15 Ocak vaka sayısı verileri, covid-19 pandemisinin etkilerinin devam ettiği yurt ve dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. İlk vakası 2020 Mart atında Türkiye'de tespit edilen covid-19 pandemisiyle ilgili bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe gelmeye devam ederken Türkiye'deki ilk vakadan itibaren güncel korona bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 63 bin 967 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.