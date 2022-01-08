8 Ocak vaka sayısı bilgileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdüren ve son olarak Omicron Varyantı ile gündemde yer alan covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberlerle peş peşe geliyor. Türkiye'deki ilk vakadan bugüne kadar güncel korona verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan 66 bin 237 kişi tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.