Ülkemizde ve dünyada 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vakasının teşhis edilmesinden bu yana güncel korona son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak paylaşılan Türkiye en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlar arasından 18 bin 561 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan kamuoyu tarafından "10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.