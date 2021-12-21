Yurt ve dünyada 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren ve en son geçirdiği mutasyonla Omicron Varyantı olarak karşımıza çıkan covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 11 Mart 2021 tarihinde ilk vakasının teşhis edilmesinden itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 18 bin 762 kişi alınan pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.