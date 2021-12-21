Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 21 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 21 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 18:48

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 21 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 21 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren ve en son geçirdiği mutasyonla Omicron Varyantı olarak karşımıza çıkan covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 11 Mart 2021 tarihinde ilk vakasının teşhis edilmesinden itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 18 bin 762 kişi alınan pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 21 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 21 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

21 Aralık korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bugünkü güncel korona verilerle oluşturulan en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamlarının bulunduğu "21 Aralık korona virüs tablosu" bilgilerine erişmek isteyenler "21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA 21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Aralık korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü Türkiye güncel korona verileri duyurulduğunda burada yer alacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 21 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 21 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

20 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 762

VEFAT SAYISI: 176

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 497

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 21 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 21 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

19 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 910

VEFAT SAYISI: 171

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 858

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 21 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 21 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

18 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 644

VEFAT SAYISI: 191

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 568

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 21 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 21 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

17 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 141

VEFAT SAYISI: 190

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 245

SON DAKİKA