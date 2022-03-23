Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor ! 23 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 23.03.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 18:26

Ülkemizde ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son veriler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla kamuoyu tarafından takip edilmeye devam ediliyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son Türkiye corona virüsü tablosu verileri kamuoyuna duyuruluyor. En son yayınlanan Türkiye vaka, vefat, iyileşen verilerine göre covid-19 testi yaptıranların arasından 17 bin 426 kişi pozitif sonuç alınmasıyla tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.