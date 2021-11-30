Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri

Yurt ve dünyada 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren covid -19 pandemisiyle ilgili "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 24 bin 317 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bu bilgilerle bugünkü Türkiye korona verilerini öğrenmek isteyenler "30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.