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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 18:37

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri

Yurt ve dünyada 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren covid -19 pandemisiyle ilgili "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 24 bin 317 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bu bilgilerle bugünkü Türkiye korona verilerini öğrenmek isteyenler "30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından ülkemizdeki ilk vakadan bu yana duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu, güncel verilerle bugün de kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen bugünkü vaka, vefat ve iyileşen verilerinin yer aldığı Türkiye 30 Kasım korona tablosu verilerine erişmek isteyenler yoğun şekilde 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA 30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz yayımlanmadı. Bakan Koca resmi Twitter hesabından güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları belli olduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri

29 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 317

VEFAT SAYISI: 189

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 273

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri

28 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 655

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 007

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri

27 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 759

VEFAT SAYISI: 192

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 103

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım korona tablosu ile Türkiye vaka - vefat verileri

26 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 002

VEFAT SAYISI: 201

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 341

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