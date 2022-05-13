"13 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. En son korona güncel bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip edilmeye devam edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Mayıs korona tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler "13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA 13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Mayıs vaka sayısı bilgileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri açıklandı. Bugünkü en son korona verileri şu şekilde;