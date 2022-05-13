Yurt ve dünyada 2 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler merak edilerek "13 Mayıs vaka sayısı" bilgilerine erişilmek isteniyor. İlk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilen salgınla ilgili olarak "corona virüsü son dakika" verileri yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan bin 534 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm ayrıntılar.