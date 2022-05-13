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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 13 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 13.05.2022 23:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 23:00

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 13 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada 2 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler merak edilerek "13 Mayıs vaka sayısı" bilgilerine erişilmek isteniyor. İlk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilen salgınla ilgili olarak "corona virüsü son dakika" verileri yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan bin 534 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 13 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"13 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. En son korona güncel bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip edilmeye devam edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Mayıs korona tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler "13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA 13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Mayıs vaka sayısı bilgileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri açıklandı. Bugünkü en son korona verileri şu şekilde;

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 13 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 534

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 673

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Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 13 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 778

VEFAT SAYISI: 8

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 816

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 13 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 670

VEFAT SAYISI: 9

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 711

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 13 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 13 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 858

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 511

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