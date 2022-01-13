13 Ocak vaka sayısı, covid-19 pandemisinin 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdürdüğü yurt ve dünya genelinde merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Ülkemizdeki ilk vakadan itibaren güncel korona bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılıyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 75 bin 564 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.