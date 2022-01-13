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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 13 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 13 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 13.01.2022 19:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 19:58

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 13 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 13 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 Ocak vaka sayısı, covid-19 pandemisinin 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdürdüğü yurt ve dünya genelinde merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Ülkemizdeki ilk vakadan itibaren güncel korona bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılıyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 75 bin 564 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 13 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 13 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 Ocak koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bu bilgilerle en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarına - bugünkü güncel korona verilerini öğrenmek isteyerek "13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA 13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Ocak korona tablosu detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyuruldu. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 13 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 13 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 75 bin 564

VEFAT SAYISI: 153

İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 675

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 13 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 13 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 77 bin 722

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 42 bin 573

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 13 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 13 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 74 bin 266

VEFAT SAYISI: 137

İYİLEŞEN SAYISI: 39 bin 226

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 13 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 13 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

10 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 65 bin 236

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 242

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