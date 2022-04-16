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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 16.04.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 19:57

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak edilerek en son korona tablosu bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testi sonuçlarına göre 4 bin 425 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"16 Nisan vaka sayısı" bilgileri merak konusu oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla ilk vaka teşhisinden bugüne kadar eş zamanlı olarak paylaşılan "corona virüsü son dakika" bilgilerine ve en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine ulaşmak isteyenler, Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları bilgileri için "16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | 16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Nisan vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

15 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 425

VEFAT SAYISI: 18

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 493

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

14 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 127

VEFAT SAYISI: 21

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 783

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 529

VEFAT SAYISI: 31

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 493

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 635

VEFAT SAYISI: 25

İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 152

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