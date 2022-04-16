Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 16 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 16 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak edilerek en son korona tablosu bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testi sonuçlarına göre 4 bin 425 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.