Ülkemizde ve dünyada etkilerini azaltarak sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin güncel verilerin yer aldığı 17 Mayıs vaka sayısı verileri "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden takip ediliyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi üzerinden paylaşımı yapılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 254 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 17 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.