Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyurdu! 22 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 22.03.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 22:06

Yurt ve dünyada 2 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak konusu olarak güncel - en son korona tablosu bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosuna göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 17 bin 426 kişi tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.